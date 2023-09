Duncan al centro della Fiorentina? Il futuro viola del ghanese però è tutt’altro che solido. I dettagli

Lo scorso anno Alfred Duncan ha giocato appena 56’ in Conference League con la Fiorentina, in tutto l’arco della competizione, fase a gironi compresa. Oggi il ghanese ha già raggiunto quota 90 minuti nella trasferta di Genk, che si vanno a sommare alle due prove da titolare in campionato contro Lecce e Atalanta. Duncan è subentrato in tutte le restanti gare e in questa fase della stagione è uno degli uomini di riferimento di Italiano in mediana. Oltretutto assestandosi ad ottimi standard di rendimento.

Dopo un’annata da appena 15 presenze da titolare, le prospettive di Duncan sembrano nettamente cambiate. In mediana il giocatore è a tratti irrinunciabile per la Fiorentina e presenza fissa nello scacchiere tattico, uomo utile in entrambe le fasi. L’aspetto centrale da tenere in considerazione tuttavia è che Duncan andrà in scadenza di contratto alla fine del prossimo giugno e da febbraio potrà accordarsi con un nuovo club. Al momento non risultano trattative avviate per il rinnovo del centrocampista africano, nella rosa viola dal Febbraio del 2020.

In estate la permanenza di Duncan però non è mai stata a rischio, e nonostante una stagione per larghi tratti da comprimario, l’ex Sassuolo è rimasto a Firenze e si sta prendendo spazio a suon di prestazioni. Un calciatore esperto e vicino a raggiungere quota 300 presenze in Serie A, da sempre in Italia ed ormai navigato nel calcio nostrano. Si attendono sviluppi in merito al futuro del giocatore, al momento destinato ad andare a scadenza di contratto, ma con la possibilità, mediante le prestazioni, di far cambiare idea alla società.