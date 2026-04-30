L’aria di casa non aiuta Infantino: il centrocampista della Fiorentina resta ai margini. E il futuro…

Dall’ottobre del 2024 Gino Infantino ha giocato poco più di 50 minuti: il calciatore della Fiorentina, tornato in Argentina all’Argentinos Juniors, è già ampiamente ai margini del club di Buenos Aires. Classe 2003, Infantino rappresenta uno degli enigmi più considerevoli dell’operato della dirigenza viola. Arrivato nell’estate del 2023, il centrocampista mancino ha firmato un contratto di 5 anni ma non si è mai nemmeno lontanamente imposto a Firenze.

Flop anche in Argentina

Dopo l’esperienza in prestito all’Al-Ain, nella quale è stato anche frenato da un infortunio, Infantino ha fatto ritorno in patria ma ha giocato appena 3 gare da subentrato con l’Argentinos Juniors da metà gennaio ad oggi. Il giocatore della Fiorentina, in prestito in Argentina almeno fino al 31 dicembre 2026, è finito non solo spesso in panchina ma anche fuori dai convocati del club della capitale albiceleste.

Futuro indecifrabile, ma…

Ancora ci saranno vari mesi per il giocatore per provare a ritrovare almeno continuità, ma la sensazione è che la carriera del 23enne sudamericano sia giunta ad un punto morto. Eppure, prima dell’infruttuoso passaggio in Europa, Infantino al Rosario Central, squadra della propria città natale, di spazio ne aveva eccome. Il giocatore verrà riscattato dall’Argentinos in caso di salvezza. Ricordiamo che il calciatore rimarrà di proprietà della Fiorentina ha uno stipendio di poco più di 350.000 € annui.