Corriere dello Sport-Stadio: Pradè, settimana full immersion, scatta il piano svecchiamento

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, il titolo dedicato alla Fiorentina è: "Beltran, messaggi a Palladino". Sommario: "Due gol splendidi a Buenos Aires contro il Paraguay, Lucas progetta un'Olimpiade da protagonista della consacrazione con la maglia viola. Mercato: si insiste per Colpani, Bondo e Brescianini".

Pagina 10

Ripreso il tema della prima: “Beltran per l’oro e per la Viola”. Sottotitolo: “Momento magico in nazionale in vista dei Giochi di Parigi Un messaggio alla Fiorentina”. In taglio basso: "Amrabat tra quelli che son sospesi".

Pagina 11

Sul mercato: "Pradè, settimana full immersion". Ovvero: “Continua il pressing per Retegui Nell’agenda Brescianini, Bondo, Colpani, Boloca e Thorstvedt”. In taglio basso infine: "Scatta il piano “svecchiamento”.