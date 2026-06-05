Appena firmato il rinnovo, un difensore della Fiorentina si prepara a ripartire: c'è interesse dalla Serie C
Il difensore della Fiorentina Primavera Mirko Elia. (Credits: ACF Fiorentina)
La notizia di ieri che riguarda il rinnovo di contratto del classe 2005 Mirko Elia, reduce dall'esperienza in prestito al Forlì in Serie C, ha già trovato un aggiornamento di mercato.
Occhi dal Sud
Infatti, come riporta Antenna Sud, il difensore è stato sondato dal Barletta, compagine pugliese che l'anno prossimo affronterà da neopromossa il campionato di Serie C, un torneo che Elia conosce molto bene dopo le 33 presenze stagionali di quest'anno col Forlì. Il suo ritorno a Firenze, pertanto, dovrebbe essere solo di passaggio verso la prossima destinazione, sempre in prestito.
💬 Commenti