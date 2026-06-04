Rinnovo e altro prestito per un difensore della Fiorentina
Il difensore della Fiorentina Mirko Elia
Come riporta Gianluca Di Marzio, in casa Fiorentina è oggi il giorno del rinnovo di Mirko Elia, difensore centrale mancino classe 2005.
Nuovo accordo
Il calciatore pugliese è pronto a legarsi nuovamente al club viola con un accordo sulla base di due anni più opzione per una stagione aggiuntiva.
Ancora in Romagna?
Reduce dall'ultima esperienza in prestito in Serie C con la maglia del Forlì, e dopo aver collezionato 30 presenze tra i professionisti, la Fiorentina sta ora valutando il percorso migliore per la sua crescita: l’ipotesi più concreta resta quella di un nuovo prestito, con un’altra stagione lontano da Firenze che permetterebbe al difensore di accumulare ulteriore minutaggio.
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