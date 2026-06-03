Amerini: "Non invidio Paratici, ma ha un'occasione per costruire. La Fiorentina deve alzare il livello entro tre anni"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Il club ha una grande opportunità quest'anno. Si può ripartire da un progetto più giovane, sul raggio di 3-4 anni. Alle condizioni attuali, Commisso investe e la squadra avrà un allenatore giovane, tendenzialmente giochista. Grosso può andare nella direzione del bel calcio di cui Firenze ha bisogno”.

“Alcuni giocatori non sono puntabili. Paratici dovrà…”

Svantaggio sul mercato? “Inevitabile. La Fiorentina non giocherà in Europa e, senza le coppe, alcuni giocatori non possono essere acquistati. Paratici dovrà trovare calciatori giovani, disposti ad accettare una piazza importante come Firenze. Vorrei che la squadra raggiungesse un livello importante entro tre anni. Quest'estate serve per costruire”.

“Serviranno tante uscite. Non invidio Paratici”

E aggiunge: “Ci saranno tante uscite, servono. Molti giocatori rientrano dai prestiti, non sarà facile piazzarsi. E potrebbe salutare anche qualche pezzo grosso, da Kean a Dodô. I profili che arriveranno devono prendere Firenze come uno stimolo, con determinazione. E non è una piazza semplice. In generale, non invidio Paratici”.