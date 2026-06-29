Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni si sofferma in particolar modo su quello che potrebbe essere il secondo colpo sudamericano della Fiorentina: l'argentino Zeballos:

“La Fiorentina, come sappiamo, ha preso il difensore Viery che sarà in Italia domani per le visite e dal Boca potrebbe arrivare l’esterno destro Zeballos, 24 anni, che non vuole rinnovare. Ha una clausola da diciotto milioni, proprio perché il 31 dicembre si libera a zero, Paratici ha proposto dieci milioni secchi. Se l’operazione si chiude, immediato via libera a Dodò”.