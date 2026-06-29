Bucchioni: "Ecco l'offerta di Paratici per Zeballos, l'argentino non vuole rinnovare... se l'operazione si chiude, addio Dodo"
Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni si sofferma in particolar modo su quello che potrebbe essere il secondo colpo sudamericano della Fiorentina: l'argentino Zeballos:
“La Fiorentina, come sappiamo, ha preso il difensore Viery che sarà in Italia domani per le visite e dal Boca potrebbe arrivare l’esterno destro Zeballos, 24 anni, che non vuole rinnovare. Ha una clausola da diciotto milioni, proprio perché il 31 dicembre si libera a zero, Paratici ha proposto dieci milioni secchi. Se l’operazione si chiude, immediato via libera a Dodò”.
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