Pongracic: "I fischi? La rabbia dei tifosi ce l'abbiamo anche noi. Voglio diventare una colonna portante della squadra"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa: "Missione compiuta tra cori e fischi? Prima di tutto siamo felici che siamo riusciti a salvarci, è sembrato difficile nel corso dell'anno. La rabbia dei tifosi la sappiamo, ce l'abbiamo anche noi. Ma dopo quel brutto inizio abbiamo lottato per fare punti per salvarci e toglierci un peso dal cuore. In futuro cercheremo di fare più, siamo stati comunque bravi a salvarci".

“Voglio essere un leader della squadra”

Pongracic ha poi aggiunto: "Se mi sento un pilastro per il futuro? Io cerco sempre di dare il massimo, poi cerco di migliorare. Sto lavorando e voglio essere il leader della squadra".

“La Fiorentina deve stare più in alto”

E sui fischi dei tifosi a fine gara Pongracic ha commentato: “Sulla contestazione dei tifosi dico che nessuno vuole i fischi, ma li capiamo che si aspettano di più, la Fiorentina deve stare più in alto. Fa tutto parte del nostro lavoro, anche gli applausi o quando ci hanno sostenuto. Ci auguriamo che nelle prossime gare possiamo sprigionare più energia, a Roma dovevamo avere più coraggio, ma per la salvezza abbiamo fatto un ‘capolavoro’. Nelle ultime due vogliamo far vedere quello che sappiamo fare, forse a mente più libera è più facile”.