Tre squadre e tre attaccanti: il domino che potrebbe cambiare il reparto offensivo di Genoa, Bologna e Fiorentina

C'è un domino di attaccanti che potrebbe coinvolgere anche la Fiorentina. Secondo quanto riporta TMW, infatti, il Genoa è alla ricerca di un nuovo attaccante e nella lista - oltre a Piccoli - adesso c'è anche Dallinga. Di proprietà del Bologna, quest'ultimo vorrebbe trovare maggiore continuità e alla corte di De Rossi potrebbe riuscirci.

Il domino che porta a Pellegrino

Per cederlo però il Bologna vuole prima essere sicuro di avere in mano il sostituto che, per l'appunto, sarebbe proprio Piccoli. L'attaccante viola è il primo obiettivo dei felsinei e, qualora riuscissero a trovare un accordo con la Fiorentina, il domino potrebbe davvero innescarsi. Piccoli al Bologna, Dallinga al Genoa… e Pellegrino alla Fiorentina.