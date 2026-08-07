E se Piccoli parte chi prende la Fiorentina? Il rilancio di un nome ricorrente per i viola
Andrea Pinamonti
Tra gli altri resta da definire anche il futuro di Roberto Piccoli.La conferma da parte della Fiorentina di Moise Kean come centravanti titolare inevitabilmente riduce il suo spazio d'azione.
Genoa e Bologna su Piccoli
Il Genoa continua a seguirlo e nelle ultime ore si registra anche l'interesse del Bologna, che potrebbe prendere Piccoli perfino a titolo definitivo.
L'alternativa Pinamonti
In caso di partenza dell'ex Cagliari, il Corriere dello Sport-Stadio rilancia stamani il nome di Andrea Pinamonti, che il Sassuolo cederebbe per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro.
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