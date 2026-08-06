Bologna su Piccoli: i felsinei vorrebbero la punta viola a titolo definitivo. I dettagli

Il Bologna continua il lavoro sul mercato in entrata e sta pensando di portare in rosa un altro attaccante, con una possibile operazione a titolo definitivo, come riporta Gianluca Di Marzio. L'obiettivo dei rossoblù ora è Roberto Piccoli della Fiorentina. I dialoghi sono appena iniziati e quindi la trattativa è da impostare essendo nelle fasi iniziali.

La formula può spostare la situazione

L'eventuale formula a titolo definitivo può fare la differenza non solo nella scelta della Fiorentina ma anche in quelle del giocatore. Per l'attaccante aveva fatto un tentativo anche il Genoa, come raccontato ma i viola hanno messo in standby la trattativa. Si attendono sviluppi