Piccoli piace, ma l'ingaggio è un problema: la Fiorentina potrà liberarsene? Intanto il Genoa si tutela

La Fiorentina sta valutando il futuro di Roberto Piccoli. Nonostante le tre reti arrivate nelle ultime amichevoli, non è un mistero che il centravanti italiano possa lasciare Firenze in prestito. E i club interessati ci sono, tutti in Serie A.

Piccoli piace, ma il suo ingaggio…

I primi della lista sono la Lazio e il Genoa, il cui interesse è emerso nelle ultime ore. C'è un dettaglio però che rende complicata l'eventuale trattativa: l'ingaggio percepito dal calciatore è un ostacolo soprattutto per i rossoblù, che intanto hanno messo in stand-by l'opzione.

Lazio e Genoa virano su altri obiettivi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa si tutela e vira su un altro attaccante: piace Daniel Jebbison del Bournemouth, squadra affrontata in amichevole (vinta 10-2 dagli inglesi). Stessa cosa ha fatto la Lazio, a cui continua a piacere Piccoli ma che da qualche giorno segue anche un'altra punta in uscita, Santiago Gimenez (che piace anche alla Fiorentina).