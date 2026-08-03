Grosso rivaluta Piccoli? Intanto la Lazio vuole cautelarsi con un attaccante seguito anche dalla Fiorentina

Quello visto nelle amichevoli della tournée inglese è un Roberto Piccoli desideroso di riscattarsi e determinato a conquistarsi il proprio posto nella Fiorentina della prossima stagione. Le prestazioni dell'ex Cagliari gli sono valse le attenzioni di mister Grosso, e adesso la sua partenza non sembra più così scontata come qualche giorno fa.

La stima di Gattuso

Ad essersi interessata a Piccoli era stata soprattutto la Lazio, interesse dovuto soprattutto alla stima di Gattuso verso il giocatore, tanto che il tecnico calabrese lo aveva indicato come obiettivo numero uno per l'attacco.

Sfida Lazio-Fiorentina sul mercato?

Date però le difficoltà per arrivare al giocatore, complice anche la volontà della Fiorentina di preferire una soluzione definitiva rispetto ad un prestito con diritto di riscatto, la Lazio, secondo quanto riportato da TMW, si sarebbe interessata a Santiago Jimenez, centravanti in uscita dal Milan e seguito anche dalla Fiorentina in caso di cessione di Kean. Anche sul fronte Piccoli sono attese novità nei prossimi giorni.