C'è mercato per Piccoli: un'altra pretendente italiana si informa, ma il suo futuro dipenderà anche... da Kean

La situazione di mercato di Kean - che la Fiorentina ha fatto sapere di voler tenere salvo offerte clamorose - è strettamente legata a quella di Piccoli: Gianluca Di Marzio racconta di alcune squadre interessate all'ex Cagliari.

Una nuova interessata

Due le pretendenti al classe 2001: una è la Lazio, che è data come interessata già da tempo, mentre l'ultimo nome è quello del Genoa di Daniele De Rossi. Piccoli ha già giocato per il Grifone, nella seconda metà della stagione 21-22, senza successo: sarebbe quindi un'ulteriore occasione per rilanciarsi.

Destini incrociati

Il suo destino, però, è legato a quello di Kean: se davvero rimanesse, allora la trattativa per Piccoli si potrebbe sbloccare a breve; in caso contrario, difficile la Fiorentina si separi da entrambi i propri centravanti.