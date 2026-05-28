Dopo la Fiorentina, Italiano lascia anche il Bologna: ecco la prossima destinazione

Come appena comunicato da Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano e il Bologna si sono detti addio. L'ex tecnico della Fiorentina si è separato in maniera consensuale dal club felsineo, e al 99% sarà il sostituto di Antonio Conte.

Dalla Fiorentina, al Bologna, al Napoli

L'allenatore siciliano è pronto a diventare il prossimo allenatore del Napoli, col quale è ormai in contatto da tempo. Dalla Conference League, all'Europa League, fino alla Champions League, il salto di Italiano è quasi completato.