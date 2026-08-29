De Gea: "Devo prendermi più responsabilità e devo far capire a tutti dove si trovano"

Il portiere e capitano della Fiorentina, David De Gea, ha parlato a DAZN dopo la partita col Frosinone.

“Questi fischi vengono dalle prime due partite che abbiamo giocato. Prendere un 3-0 in casa nostra, in una giornata speciale non è possibile. Dobbiamo lavorare adesso”.

Troppi gol

“Manca la conoscenza tra di noi, ma anche la cattiveria e la furbizia. Tutto troppo facile per loro, con due-tre passaggi erano già in porta. Anche le distanze tra di noi non sono perfette. Abbiamo tanti giocatori nuovi e di qualità e ci giochiamo molto, dobbiamo essere positivi perché abbiamo una squadra con tanto talento”.

Personalità e leadership

“Dobbiamo prenderci responsabilità individuali a cominciare dal sottoscritto, che sono il giocatore più esperto e il capitano, devo far capire a tutti dove siamo e l'importanza dei tre punti per noi. Fa male perdere in una giornata importante come questa”.