La Fiorentina celebra l'esordio in prima squadra e in Europa di Puzzoli: "Traguardo ben meritato" - FOTO

.Nonostante la pesante sconfitta sul campo contro il Crystal Palace, quella di giovedì sera è sta un importante serata per uno dei giovani della Primavera della Fiorentina aggregati con la prima squadra dopo le tante defezioni dell'ultimo minuto. Stiamo parlando di uno dei gioielli piu preziosi del settore giovanile gigliato, il fantasista Giorgio Puzzoli.

Nonostante il netto passivo, una serata che segnerà la carriera

Benché in molti abbiano criticato la scelta di Vanoli di mandarlo in campo per soli 3 minuti, con gli inglesi che sembravano poter allungare angora, per il ragazzo rappresenterà comunque un giorno importante, che si porterà dietro per tutta la sua carriera.

La Fiorentina celebra il suo gioiellino sui social

E questo pomeriggio la stessa Fiorentina, dopo aver fatto sbollire la rabbia per il netto passivo subito in terra londinese, sui propri canali social ha voluto celebrare Puzzoli: “Traguardo ben meritato". Questo il post pubblicato dal club gigliato sui Instagram: