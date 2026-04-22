Bucchioni: "Ferrari non intervenga nell'area di Paratici: a ognuno il suo. Confermare Vanoli significa non crescere"

Sulla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana partendo da Paratici: “Prima di lui non c'era un progetto vero e proprio. Adesso si respira un'idea diversa, è un uomo di calcio. Adesso il club dovrà sviluppare il suo futuro in quest'ottica e dovrà seguire interamente la visione di Paratici”.

“Vanoli? Confermarlo significa non crescere”

Su Vanoli: “Se la Fiorentina dovesse confermarlo, darebbe un segnale negativo, di chi non vuole crescere. Sinceramente non è un tipo di decisione che mi aspetterei da Paratici, perché lui è arrivato a Firenze per riportare ambizione. Ipotesi Sarri? Avremmo lasciato perdere, se ci fosse stato fatto capire…”.

“La Fiorentina deve comunicare con trasparenza. Ferrari? A ognuno il suo ruolo, lasci stare Paratici”

Sulla società: “Alcuni aspetti che non hanno funzionato in questi anni derivano da Ferrari. Negli scorsi mesi il suo ‘non comunicare’ ha prodotto dei danni, sicuramente non ha aiutato. Adesso la Fiorentina deve comunicare con trasparenza e soprattutto deve riconoscere i ruoli. Non recuperare un rapporto con il tifo e con la stampa ha generato l'attuale clima. In ogni caso, Ferrari non deve intervenire nell'area sportiva di Paratici: a ognuno i suoi ruoli”.