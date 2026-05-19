Baiano: "Per quanto visto Vanoli andrebbe confermato. Serve convinzione per fare questa scelta, altrimenti..."

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato a TMW Radio, intervenendo sul possibile futuro della squadra e della panchina viola.

Le parole di Baiano su Vanoli

“Per quello che ha fatto andrebbe confermato, ha preso la Fiorentina senza averla costruita, l'ha presa che aveva sei punti, in una situazione drammatica, e l'ha portata alla salvezza. Per l'organico che ha, nettamente superiore a quello che lottavano per la salvezza, salvarsi non è stato un miracolo ma non era semplice mettere i tasselli a posto”.

Convinzioni

"Poi è normale che se la società e il ds non è convinto, è giusto che non venga riconfermato. Se lo riconfermi senza essere convinto, il prossimo anno se non parti col piede giusto ti ritrovi punto e a capo e cambi allenatore".