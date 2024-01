Gli otto milioni di Ngonge dirottati verso Augsburg: la Fiorentina vuole portarsi Vargas in Arabia per la Supercoppa

Un obiettivo solo in testa: partire per l'Arabia Saudita con un altro esterno a bordo. E per farlo la Fiorentina dovrà accelerare i tempi su quella che ormai pare l'opzione numero uno: Ruben Vargas, classe ‘98 dell’Augsburg. E' sullo svizzero che la società viola vorrebbe investire gli 8 milioni, inizialmente proposti per Ngonge, del tesoretto di gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport infatti, la pista per il belga del Verona è congelata mentre quella per Bryan Gil in attesa di responso su aperture a prestito. Intanto però la speranza è di chiudere la trattativa Vargas entro giovedì, così da farlo volare in Arabia per giocare la Supercoppa Italiana.