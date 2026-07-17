Grave lutto per il CT della Nazionale italiana Silvio Baldini: morta a trent'anni la figlia Valentina

Un grave lutto ha scosso il mondo del calcio questa mattina. Di pochi minuti fa la notizia della morte di Valentina Baldini, figlia del CT della Nazionale italiana Silvio.

La donna, nata con una disabilità del 100% a causa di una grave forma di tetraparesi spastica, si è spenta nella notte alla giovane età di 30 anni. Spesso l'allenatore ha parlato di lei in interviste e conferenze, più volte tradito dall'emozione.

Fiorentinanews.com si unisce al cordoglio della famiglia Baldini, di tutti gli amici e conoscenti.