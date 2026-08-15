Quel particolare che è già sparito dalla maglia della Fiorentina...

La nuova maglia della Fiorentina, dopo un mese circa dal proprio lancio, ha già subito una piccola, ma significativa modifica. Un cambiamento che non è di certo passato inosservato.

Franco Mastantuono con la seconda versione della nuova maglia, indossata contro il Benevento

Niente conto alla rovescia

Dalla prima versione a quella indossata contro il Benevento, la nuova divisa di gioco, marchiata Joma, non ha più al centro quella sorta di conto alla rovescia, quel passaggio temporale dall'anno di nascita (1926) a quello del centenario (il 2026 appunto).

Le ragioni del cambio

Questo per ragioni grafiche, ovvero perché non era chiaro fin da subito e in molti lo avevano scambiato per qualcos'altro. Onde evitare altri problemi di interpretazione la stessa Joma, in accordo con la Fiorentina, ha preferito dare vita ad una seconda versione della maglia ‘depurata’ da quel simbolo.