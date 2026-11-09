Tacchinardi amareggiato: "Questa partita per la Juve ha il sapore di una sconfitta. Non si può far segnare Pellegrino così"

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus ed oggi opinionista, a Pressing ha commentato la fida tra Fiorentina e bianconeri, conclusasi in pareggio.

Sulla partita

Queste le sue parole: “Questa partita per la Juventus ha il sapore di una sconfitta, è il riassunto di questo inizio di stagione dei bianconeri: i giocatori non hanno fame e non sono ossessionati dal risultato. Non si può prendere un gol come quello di Pellegrino per l'1-0 della Fiorentina, nessuno va a marcarlo”.

Sul gol di Pellegrino

L'ex bianconero ha poi proseguito analizzando il gol di Pellegrino, non risparmiando critiche alla retroguardia juventina: “In difesa la Juventus manca di ferocia, il gol del vantaggio della Fiorentina ne è l'ennesima dimostrazione: Pellegrino stacca bene ed è forte di testa, ma non c'era nessuno a marcarlo, era completamente solo”.