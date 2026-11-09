Caso Bremer, Di Canio lo punzecchia: "Nessuno sa se l'hai toccata di mano, tu intanto esulta, sei un pollo"

In maniera simile a quanto detto da Lele Adani in merito, anche Paolo Di Canio è tornato sulla scenetta avvenuta dopo il gol del pareggio di Bremer in Fiorentina-Juventus, senza mezzi termini come suo solito.

L'opinione di Di Canio

Dagli studi di Sky Sport, rivedendo le immagini, l'ex calciatore ha detto: “Bremer, sei il capitano della Juve, ti stai giocando tutto e cosa fai? Segni e dici sottovoce ai compagni che esultano, mannaggia, non venite, ora ci levano il gol. Ma hai segnato, esulta, non perché devi rubare, ma nessuno sa se l’hai toccata di mano. Non è un episodio clamoroso, ma intanto esulta, poi se te lo tolgono va bene. Sei un pollo, un tonno, non hai mica fatto una vigliaccata”.

L'episodio incriminato

Qui il momento di colloquio, subito dopo la rete

L'impressione, effettivamente, è che Bremer non fosse esattamente in vena di festeggiare visto che, quando viene raggiunto da Kolo Muani, si tappa la bocca per dirgli qualcosa invece che esultare assieme a lui. Forse perché conscio di averla presa col braccio? Difficile dirlo, ma il dubbio resta.