Cesari: "Bremer non è molto convinto dopo aver fatto gol, ma c'è un dettaglio che salva la sua rete"
L'ex arbitro di Serie A Graziano Cesari ha parlato alla trasmissione Pressing di Mediaset del presunto tocco di mano di Bremer sul suo gol che è valso il 2-2 della Juventus contro la Fiorentina.
Le parole di Cesari
“Il brasiliano non è molto convinto dopo aver segnato, si copre la bocca e sussurra qualcosa. Prende la palla con la patch della maglietta sotto la spalla, a mezzo braccio".
Il dettaglio
“E' impossibile vedere dal vivo un dettaglio del genere. La manica in questo caso ”salva la rete". Handball in inglese infatti si riferisce alla parte del braccio sotto la manica".
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