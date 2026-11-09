Fiorentina e Como seguono un mediano in Brasile. Per i viola, però, c'è un ostacolo non da poco

Fábio Vargas, tifoso e giornalista del Gremio, ha aggiornato sui social la situazione di mercato che riguarda uno dei giocatori del club brasiliano.

Squadre interessate

Secondo quanto riportato, il mediano Erick Noriega è entrato nel mirino di Fiorentina e Como, che lo stanno tenendo d'occhio. Il giocatore di nascita giapponese ma peruviano, è un classe 2001 e può giocare sia davanti alla difesa che come centrale difensivo adattato.

C'è un però

Al momento, però, c'è un problema per quanto riguarda la Fiorentina. I viola con gli innesti di Viery e Oulai in estate hanno finito gli slot extracomunitari per questa stagione. Per vedere Noriega a Firenze servirà almeno aspettare l'estate. I contatti tra Fiorentina e Gremio sono comunque già avviati dopo la trattativa che quest'estate ha portato proprio Viery a Firenze, oltre al fatto che il giocatore peruviano non ha mai nascosto il desiderio di giocare in Europa.