Adani: "Bremer sorride in modo beffardo dopo il 2-2. Sa benissimo che ha fatto gol con il braccio"

L'ex difensore della Fiorentina Lele Adani, ha analizzato a La Domenica Sportiva un altro episodio controverso della partita del Franchi tra viola e Juventus.

L'episodio

Non solo il braccio di Joao Mario in area viola. In occasione del gol del 2-2 di Bremer, rimane un grande dubbio su un possibile tocco di braccio del difensore bianconero sul pallone prima della rete.

Le parole di Adani

"L'espressione sul volto di Bremer non lascia spazio a dubbi, lui è perfettamente consapevole di quello che è successo. Fa quel tipico sorriso beffardo che dimostra chiaramente come il contatto sia avvenuto con il braccio e non con la spalla".