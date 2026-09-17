Ferrara: "La storia di Vanoli è bellissima: ora può allenare una squadra da sogno. In attacco le gerarchie le faranno i gol"

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Paolo Vanoli.

“La storia di Vanoli è bellissima, per come è andata. E' bella perche torna dopo aver salvato la squadra ed essere stato scaricato, soffrendo molto e mettendoci tutto se stesso. E questo i tifosi lo apprezzano molto. Il calcio di Vanoli lo scorso anno aveva una missione, ovvero portare la squadra alla salvezza, con determinati principi che non confacevano certo con lo spettacolo: eravamo ultimi in classifica e l'obiettivo era quello di salvarsi il prima possibile”.

“Vanoli adesso ha la possibilità di allenare una squadra da sogno”

Ha anche aggiunto: “Quest'anno ha la possibilità di allenare una squadra che lui stesso aveva definito un sogno. La fortuna della Fiorentina è che lui nel frattempo non aveva ritrovato una panchina, altrimenti sarebbe dovuta virare altrove. Lui che torna prendendo in mano una squadra con valori tecnici piu alti, sicuramente gli da la possibilità anche di mettersi a lavoro su dei concetti di calcio. Che sono quelli che noi speriamo finalmente di vedere”.

“Chi gioca davanti? Le gerarchie in attacco li fanno i gol”

Ha poi detto la sua sul dualismo al centro dell'attacco: "Le gerarchie in attacco le fanno i gol. Credo che avremo spesso una staffetta tra Pellegrino e Beto, in base a come andranno le partite. Sono due giocatori con caratteristiche diverse ma per certi versi simili: nessuno dei due è la star, ma entrambi hanno la possibilità di diventarlo. Chi ai lati del centravanti? Mastantuono e Njie ci hanno fatto brillare gli occhi con le loro giocate. Il bello di questa squadra in attacco è che hai quattro esterni che puoi usare e intercambiare senza perdere qualità. Anche Gnonto ci mette tanto animo e grinta".

“Bisogna osare contro il Napoli, stanno vivendo un momento difficile”

Ha poi concluso con un'analisi della sfida di domenica contro il Napoli: "La partita di domenica sarà un ottimo test per vedere il livello. Il Napoli è comunque una grande squadra nonostante il momento difficile che sta passando. Quando la squadra cambia allenatore i giocatori tendono sempre a performare meglio. Ma soprattutto c'è un allenatore che è super motivato come Vanoli e vuole dimostrare che è stato sbagliato mandarlo via a giugno. Vanoli non era un nome intrigante, ma è stato l'uomo che ha salvato la Fiorentina ed è stato l'unico a ricevere applausi dai tifosi. La vittoria di Venezia ha mandato via le paure dell'anno scorso. Ma adesso c'è bisogno di confermare le buone impressioni con una squadra di livello come il Napoli. La squadra va ancora aggiustata, Vanoli lo sa, ma il clima è diverso. Si vede che c'è di nuovo entusiasmo e questo rende tutto più semplice".