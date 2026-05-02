Di Francesco: "Abbiamo trovato tre punti vitali, nonostante assenze importanti come quella di Sottil"

Era entusiasta comprensibilmente ieri Eusebio Di Francesco, che poi ha parlato anche delle assenze del suo Lecce nell'ultimo periodo, per esaltare la vittoria cruciale sul campo del Pisa. Tra queste anche quella di Riccardo Sottil che non gioca ormai da febbraio:

"Era vitale portare a casa i tre punti, siamo stati più cinici sotto porta. Questa squadra è un vero gruppo. Abbiamo perso calciatori importanti come Berisha, Sottil, Camarda ma abbiamo sopperito aggiungendo dettagli temperamentali. Possiamo commettere errori tecnici o sbagliare la scelta finale ma per la mentalità e desiderio di lottare non abbiamo eguali. E' il Dna del Lecce".