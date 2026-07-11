Del Real Madrid non piace solo Valdepeñas: Paratici vuole anche il "nuovo" Nico Paz

Durante quest’ultima settimana è stato sottolineato a più riprese il forte interessamento della Fiorentina per il difensore del Real Madrid Victor Valdepeñas, uno dei tanti talenti usciti dal settore giovanile dei Blancos. Il giovane spagnolo rappresenterebbe un investimento di prospettiva, che potrebbe velocità tecnica al reparto difensivo viola. Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb.com tra Firenze e Madrid si starebbe instaurando una vera e propria asse di mercato. Valdepeñas infatti non sarebbe l’unico obiettivo dei viola.

Paratici vorrebbe assicurarsi anche il "nuovo Nico Paz"

Secondo infatti quanto riportato dal portale, alla Fiorentina infatti piace molto anche Thiago Pitarch. Centrocampista classe 2007 che in Spagna in diversi hanno già battezzato come 'nuovo Nico Paz. Pitarch si è messo in mostra in questa stagione sifendendo in campo 16 volte con la prima squadra e disputando anche tre gare da titolare in Champions League. Al momento non c'è una vera e propria trattativa , ma una semplice richiesta di informazioni del club viola. Lo stesso giocatore si sta guardando attorno, consocio che potrebbero arrivare diverse offerte allettanti.

Resta in stallo la trattativa per Valdepeñas

Sempre secondo TMW non sembrano esserci invece novità per Valdepeñas. l problema per lo spagnolo riguarda la posizione dei Blancos, che vorrebbero cederlo tra 10 giorni perché Jose Mourinho ha chiesto di averlo con sé in ritiro per allenarlo nel periodo in cui mancheranno i nazionali. I viola però hanno paura che possa infortunarsi o che lo Special One si innamori delle sue qualità e ponga il veto a un suo addio. Per questo Paratici vorrebbe provare a spingere, in un'operazione 'stile' Nico Paz dove il Real Madrid manterrebbe il diritto di recompra.