La domenica particolare di Sarri, in tribuna a seguire i dilettanti in Toscana

La Serie A si ferma, la passione per il calcio di Maurizio Sarri no. Il tecnico dell'Atalanta ha scelto di trascorrere questa domenica sugli spalti dello stadio Stefano Lotti, dove si è disputata Poggibonsi-Figline, sfida del girone B di Eccellenza toscana.

Per Sarri, l’occasione di seguire da vicino una squadra che appartiene alla sua storia: proprio nel Figline mosse i primi passi da calciatore.

La sosta per le nazionali diventa così un ritorno alle origini, tra il calcio dilettantistico e quei campi dai quali è cominciato un percorso che lo avrebbe portato sulle panchine più prestigiose d’Italia e d’Europa.

Al Lotti, questa volta, nessuna formazione da scegliere o sostituzione da preparare. Soltanto una partita da guardare e un legame con il territorio da coltivare e che per la cronaca si è chiusa a reti bianche.