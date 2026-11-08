Il Milan si riprende dopo la batosta europea, Krstovic regala un sorriso a Sarri. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Sono appena terminate le due partite di Serie A delle ore 15.00, ovvero Genoa-Milan e Monza-Atalanta. Match che si sono chiusi con i successi esterni dei rossoneri (per 1-2) e dei nerazzurri (con il punteggio di 0-1).

Milan col brivido, Atalanta trascinata dal suo bomber

Il Milan, reduce dal ko in Europa League contro il Ferencvaros, cerca di risolvere velocemente la pratica e al 19' è già sul doppio vantaggio grazie ai gol di Cisse e Pulisic. Il Genoa però non molla e, a due minuti dalla fine, si regala una speranza con Ellertsson. I rossoneri però reagiscono e portano a casa 3 punti preziosi. Vittoria importante anche per l'Atalanta in quel di Monza, arrivata grazie alla rete al 50' di Krstovic ma anche grazie alle parate di Carnesecchi soprattutto nel primo tempo.

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 29, Roma 27, Inter 25, Milan 24, Como 23, Frosinone 20, Juventus 17, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 8, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.