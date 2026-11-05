Il Milan torna sulla terra dopo il derby. Krstovic regala un punto all'Atalanta

La tre giorni di calcio europeo per le italiane, che in Champions League ha visto vincere Inter e Como e perdere Roma e Napoli, prosegue nel pomeriggio con gli impegni di Milan e Atalanta. Rossoneri sconfitti per 0-2 in Europa League dal Ferencvaros, bergamaschi che non vanno oltre l'1-1 in Conference contro il Kairat Almaty.

Milan: un altro ko europeo

Ampio turnover da parte di Amorim, con risultati di certo non all'altezza delle aspettative nel primo tempo. Rossoneri piatti e mai pericolosi, contro una formazione ungherese che invece sfiora il gol. Il tecnico portoghese non perde tempo: a inizio ripresa dentro Gila, Pulisic e Moreira e fuori Diawara, Cisse e Musah. Lo swich sembra esserci, ma al 52' passa il Ferencvaros con Joseph grazie ad un pasticcio tra De Winter e Torriani. L'attaccante poi raddoppia al 66' e nel finale non arriva una degna reazione nel Milan, nonostante la superiorità numerica dal 78' per il rosso diretto a Yusuf.

Atalanta: pari nel finale

Serve una scossa dopo la batosta in campionato col Parma e tale arriva, quantomeno sul piano dell'atteggiamento: fin dai primi minuti, infatti, la squadra di Sarri cerca il gol e ci va vicina in più occasioni. Una mancanza di cinismo punita dai kazaki al 52', quando va in gol Gual. Sembra arrivare l'ennesima sconfitta per la Dea, scongiurata dall'1-1 di Krstovic a 8 minuti dalla fine.