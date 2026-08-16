"Sancho preferisce il trasferimento all'estero, non resterà in Inghilterra"

Nome suggestivo, ancora svincolato, in un ruolo che la Fiorentina sta attivamente cercando: pista difficile, non c'è ancora nessuna trattativa, ma la Viola è l'unico club italiano al quale Jadon Sancho è stato offerto. La BBC intanto dà gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione.

Voglia di estero

A sei settimane dal termine del suo contratto col Manchester United, Sancho sta ancora valutando le proprie opzioni: le ultime informazioni danno una sua preferenza al trasferimento lontano dalla Premier League, campionato nel quale Sancho ha militato negli ultimi due anni, prima col Chelsea e poi con l'Aston Villa.

L'ala che manca?

Un colpo del suo calibro, come ala sinistra, sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato già molto entusiasmante: restano dubbi sulla tenuta fisica e soprattutto mentale, ma il talento non si discute. E se preferisce un trasferimento lontano dal Regno Unito, allora la Fiorentina può giocarsi le sue carte.