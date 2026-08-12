Romano: "Sancho in Italia proposto solo alla Fiorentina. I viola non lo stanno trattando, ma negli ultimi giorni di mercato..."

Nei giorni scorsi, il nome di Jadon Sancho aveva fatto sognare i tifosi della Fiorentina: sembrava ci fosse un interesse dei viola per l'inglese, attualmente svincolato, che poi non si è concretizzato. Gli ultimi aggiornamenti sulla questione li dà Fabrizio Romano.

Sulla proposta

In risposta al nome di Sancho fatto in relazione a un interessamento della Juventus, Romano spiega: “Sancho è stato offerto a una sola squadra in Italia, e quella è la Fiorentina: è successo due o tre settimane fa, ma al momento non ci sono feedback da parte dei viola”.

Sullo stato della trattativa

“Sancho è un parametro zero e sicuramente è un'opportunità da ultimi giorni di mercato, anche se ha un'offerta dall'Arabia Saudita. Sì, è stato offerto alla Fiorentina, ma i viola non lo stanno trattando: c'è differenza tra le due cose”.