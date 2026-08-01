Ferrara: "Paratici vuole un doppio wow in attacco. Mastantuono inebetisce e per Sancho... pensate a Mutu"

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara fa il punto sui sogni di mercato viola, tra Mastantuono e Sancho:

"Sappiamo che la difesa si è rinforzata, che il centrocampo è davvero di un altro livello e che l’attacco ancora non si sa. E mentre le temperature e il traffico segnano il bollino rosso, esplode l’idea che King Fabio voglia provare a portare in fondo qualche colpo di quelli che ti mettono addosso quel sorriso ebete tipico di colui che sogna. Franco Mastantuono sembra davvero una possibilità. Un ragazzo di grande talento acquistato dal Real per 60 milioni potrebbe arrivare a Firenze.

Condizionale d’obbligo ma un doppio wow ci sta bene lo stesso. Diciannove anni tra un soffio, il talento italo argentino sembra il nome giusto per riempire una delle caselle rimaste vuote. Come altri numeri dieci il ragazzo sa spostare la sua attenzione sul lato destro dell’attacco. Dribbling esaltante, visione e sinistro creativo, Mastantuono è nel mirino di King Fabio da un pezzo. Ci sta che si stia discutendo la formula, che ci siano altre pretendenti e che il giocatore stia decidendo cosa fare, fatto sta che una trattativa c’è.

A ore tutto sarà più chiaro, ma intanto sognare perché no? Altro nome: Sancho. Quello che al Borussia faceva davvero il fenomeno e poi si è un po’ smarrito al ritorno in premier. Lui è senza contratto e forse ha altre mire. Ma il nome tira, al di là del carattere. E poi Firenze ti coccola e ci sta che i neuroni tornino a girare nel modo giusto. In fondo Mutu non era il bravo ragazzo della porta accanto. Eppure, quante gioie ci ha regalato".