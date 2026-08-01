Il vantaggio notevole della Fiorentina sulla Roma per Mastantuono: tutta questione di formule
Detto della volontà del Real Madrid di spedire in prestito Franco Mastantuono e di mandarlo in Europa, magari in Italia. Detto anche dell'apertura dell'argentino alla Serie A, c'è una fila di pretendenti di tenere dietro per la Fiorentina. Il club viola però ha un certo vantaggio sulla Roma, come sottolinea Fabrizio Romano sui propri canali social.
Tutta questione di formule
La Fiorentina infatti accetterebbe di tenersi Mastantuono in prestito, con controllo del ragazzo però, ancora nelle mani del Real (la famosa ‘recompra’ serve un po' a questo). Condizioni che invece non piacciono alla Roma, interessata al giocatore ma solo, a quanto pare, per poterne poi decidere il futuro. La palla, come detto, passa al ragazzo.
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