La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ha quattro giocatori da doppia cifra di gol
Due articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il principale è intitolato: “Si accende l’attacco con Beto e Gonçalves Fiorentina d’assalto”. Sottotitolo: “Non solo Mastantuono e Pellegrino: davanti la Viola ha quattro giocatori da almeno dieci reti stagionali”.
Domani in campo
C’è poi un trafiletto dedicato alla squadra, con il titolo: “Vanoli e il gruppo domani in campo dopo due giorni”.
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