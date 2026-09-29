La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ha quattro giocatori da doppia cifra di gol

Due articoli sulla Fiorentina presenti su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 22

Il principale è intitolato: “Si accende l’attacco con Beto e Gonçalves Fiorentina d’assalto”. Sottotitolo: “Non solo Mastantuono e Pellegrino: davanti la Viola ha quattro giocatori da almeno dieci reti stagionali”.

Domani in campo

C’è poi un trafiletto dedicato alla squadra, con il titolo: “Vanoli e il gruppo domani in campo dopo due giorni”.