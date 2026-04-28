Corriere Fiorentino: E Vanoli finisce sul banco degli imputati

Un articolo dedicato alla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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L'articolo in questione è intitolato: “Non è una viola per giovani”. Sommario: “Solo Ranieri è il prodotto del vivaio che ha il posto stabile”.

Vanoli sul banco degli imputati

Articolo che inizia così: “Parlare di giovani è semplice, anche d’attualità quando la stagione volge al termine, ma concedergli fiducia è molto più complicato. Lo sa bene Vanoli, finito sul banco degli imputati per non aver schierato contro il Sassuolo Riccardo Braschi, centravanti della Primavera a quota 17 gol ma ancora a secco di minuti in campionato”.