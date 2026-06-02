Una squadra di Serie A scatta per Aquilani. Dopo la chance con il Catanzaro, pronto il salto per l'ex allenatore viola?
Dopo la sfiorata promozione con il Catanzaro, Alberto Aquilani potrebbe arrivare comunque in Serie A attraverso la chiamata di una squadra della massima serie.
La corsa alla Sassuolo
Come riporta tuttomercatoweb.com, l'ex tecnico della Fiorentina Primavera avrebbe superato Ignazio Abate nella corsa alla panchina del Sassuolo, che è pronto a salutare Fabio Grosso, pronto a viaggiare in direzione Firenze.
Gli altri
Abate, invece, è pronto a sedere sulla panchina granata, con D'Aversa ai saluti con la squadra torinese.
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