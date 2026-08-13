Un'operazione ripetuta pari, pari dalla Fiorentina e un altro esborso ingente

In principio fu Piccoli, quest'anno invece è stato Pellegrino. Ad un anno di distanza la Fiorentina si è ritrovata a fare lo stesso tipo di operazione, con tanto di stesso esborso ingente, per portarsi a casa un centravanti che, almeno in partenza, sarà dietro a Kean nelle gerarchie.

Stessa cifra

Venticinque i milioni spesi per Piccoli per strapparlo al Cagliari (più due di bonus) e altrettanti usciti dalle casse societarie per vedere approdare Pellegrini dal Parma che tra l'altro questa mattina svolgerà le visite mediche con il club viola.

Evitare problemi

La società di Commisso ha deciso di spendere ancora per questo ruolo garantendo così al tecnico Grasso il fatto di non avere problemi da questo punto di vista, anche perché Kean è ancora un'incognita dal punto di vista fisico: i dubbi sulla sua tibia devono essere ancora, definitivamente, spazzati via.