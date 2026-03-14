Proc. Cataldi: “Alla firma con la Fiorentina era distrutto. Nelle vene ha sangue laziale”

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Marco Brescianini e Danilo Cataldi, ha raccontato alcuni retroscena di mercato nel corso di una lunga intervista rilasciata a Calcio e Finanza. Tra i passaggi più interessanti anche quello legato alla trattativa con la Lazio per il trasferimento del centrocampista alla Fiorentina nella scorsa stagione.

“Trattare con Lotito è divertente, ma non è facile”

Riso ha parlato innanzitutto del rapporto con il presidente biancoceleste Claudio Lotito, soffermandosi sul suo modo di condurre le trattative.

“Trattare con Lotito è divertente, ma non è mai facile. Per certi aspetti è geniale quando si parla di mercato e di negoziazioni”.

Il procuratore ha poi aggiunto una riflessione sull’ambiente laziale e sul legame che i giocatori sviluppano con la maglia biancoceleste.

Danilo Cataldi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

“Mi dispiace che la Lazio non abbia sempre lo stadio pieno. Dai racconti di Rovella, Maldini e Cataldi si capisce quanto quella maglia ti entri dentro”.

“Quando chiudemmo con la Fiorentina, Cataldi era distrutto”

Riso ha poi svelato un retroscena legato alla scelta di Danilo Cataldi di trasferirsi alla Fiorentina.

“Ti racconto un aneddoto: lo scorso anno Cataldi ha scelto di andare alla Fiorentina. Quando abbiamo chiuso la trattativa in videochiamata era un uomo distrutto”.

Il motivo, ha spiegato il suo agente, è il forte legame del centrocampista con il club capitolino.