I 'troppi rischi' di Oulai e i 270 minuti su 270 di Ndour: il rimpiazzo nel destino ma Vanoli non vuole forzare il suo 'Kantè'

I tempi di inserimento di Christ Inao Oulai sono IL tema per eccellenza in casa viola e lo saranno fino al termine della sosta ma anche oltre. Alla ripresa col Genoa quasi certamente si rivedrà la stessa coppia davanti alla difesa ma, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la prima occasione per vedere all'opera il duo con Fagioli, ma solo a risultato non in bilico.

Ndour intoccabile ma rimpiazzo nel destino

L'unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti e 270 i minuti sotto la guida del Vanoli bis è Cher Ndour, uscito stremato dal match con il Napoli e per la verità, piuttosto opaco in un po' tutte le sue esibizioni. Il destino però potrebbe presentare il conto quando Oulai, che secondo la rosea è ritenuto ancora troppo ‘rischioso’, si sarà incanalato sui binari giusti. D'altronde da un tecnico che l'ha definito come una sorta di ‘Kantè’ non ci si può che attendere la volontà di impiegarlo il prima possibile.