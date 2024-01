Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: Italiano cambia modulo. In attacco Beltran davanti a Ikonè e Barak. Torna la difesa a tre

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna, primo quarto di finale di Coppa Italia. Italiano sceglie Christensen in porta, difesa a tre con Quarta, Milenkovic e Ranieri. Esterni larghi Biraghi e Kayode, in mediana la coppia Maxime Lopez-Duncan, mentre sulla trequarti ci sono Ikonè e Barak. Beltran è la scelta in attacco.

Fiorentina (3-4-2-1): Christensen; Milenkovic, L.Ranieri, M.Quarta; Kayode, Maxi Lopez, Duncan, Biraghi, Ikonè, Barak; Beltran.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.