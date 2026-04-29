Bollini: "Braschi in Fiorentina-Sassuolo lo uso come esempio. Il minutaggio valorizza anche i ragazzi"

Il giovane attaccante della Fiorentina Riccardo Braschi, autore di un'ottima stagione in Primavera, era stato convocato nella gara contro il Sassuolo. Ed era l'unico centravanti di ruolo a disposizione, visti i problemi fisici per Kean e Piccoli, eppure non è neanche entrato in campo a gara in corso. L'episodio ha suscitato un po' di polemiche.

“Braschi? Lo uso come esempio”

Ne parla anche il commissario tecnico dell'Italia Under 19 Alberto Bollini, a Tuttomercatoweb.com: “Braschi in Fiorentina-Sassuolo? Non mi addentro nelle vicende della Fiorentina e nelle scelte di Vanoli, che è un professionista che ha fatto un grande percorso. Però lo utilizzo come esempio”.

“Se i giovani non giocano oziano un po'. Il minutaggio fa bene”

“Ci vuole comunque attenzione: quando i giovani giocano in prima squadra vivono di grande entusiasmo e cercano di imparare tutto dai campioni, quando non giocano invece oziano un po'. E poi tornano in Primavera e magari si dice che non sono più performanti… Il lavoro deve essere svolto sull'aspetto morale ed emotivo. Il minutaggio comunque fa bene a tutti, così valorizzi anche i ragazzi”.