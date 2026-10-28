Andreazzoli: "Abbiamo il piacere di avere ragazzi in prima squadra, vuol dire che abbiamo dei valori"

Aurelio Andreazzoli, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato dopo il 5-0 rifilato in Youth League al Septemvri Sofia alla stampa presente al Viola Park tra cui FiorentinaNews.com.

Insidie superate alla grande

"Siamo contenti, era una partita con molte incognite. Non avevamo tanti elementi sull'avversario, il nostro match analyst è dovuto impazzire insieme al nostro direttore per avere qualche filmato. Non avendo riferimenti precisi, abbiamo dovuto dare quello che pensavamo potesse servire e i ragazzi come al solito hanno recepito i messaggi e li hanno trasformati in modo eccellente. E' come quando entri in un posto in cui non sai cosa ti aspetta e poi trovi tutto quello che ti aspetta. Sono contento per Forte, ragazzo amabile e disponibile. Dopo Croci, anche lui ha messo la sua firma. Abbiamo un risultato che non garantisce niente, questa squadra può attingere da Under 18 e Under 23. Bisogna fare attenzione e fare una partita seria, considerando che sabato abbiamo una partita importante quello successivo altrettanto. Abbiamo il piacere di avere delle assenze, perché dei ragazzi sono in prima squadra: vuol dire che hanno mostrato del valore".

Sta nascendo un gruppo vero

"I ragazzi sono partecipi. Siamo anche un po' ossessivi nella ricerca di situazioni che possano avvantaggiarli. Si trovano il meglio possibile all'interno di un'idea di gruppo, da questo prendono forza e riescono ad esprimersi al meglio. Beldenti faro della mediana? In questo è in una buona condizione, sia fisica che di convinzione. Molto bravo tecnicamente e ligio al dovere. Undici tipo? Se vuoi creare un gruppo con appartenenza, devi dimostrare che hai fiducia nel gruppo, quindi in tutti. Chi ha giocato ha fatto bene: questo è di stimolo per loro per fare sempre meglio e per noi per scoprire sempre cose nuove".