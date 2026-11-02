Braschi ancora in gol, rimonta clamorosa della sua squadra da 1-4. Il caos scatenato dai tifosi del Losanna
Riccardo Braschi lascia ancora il segno in Svizzera. L’ex attaccante della Primavera della Fiorentina (e grande tifoso viola) segna per la seconda giornata consecutiva e contribuisce alla clamorosa vittoria del Thun sul campo del Losanna: dal 4-1 per i padroni di casa al definitivo 4-5.
Entrato nella ripresa, il giovane attaccante firma all’81’ il gol del 4-3, avventandosi su una respinta del portiere. Una rete che riaccende le speranze degli ospiti, già tornati in partita grazie a Labeau. All’86’ un’autorete di Sow vale il pareggio, quindi al 96’ lo stesso Labeau completa l’impresa.
Due di fila
Per Braschi arriva un’altra soddisfazione dopo il centro contro il Lugano: segnali di crescita per il ragazzo cresciuto in viola, che continua a sognare Firenze.
Finale turbolento
Il finale, però, è segnato dalla rabbia della tifoseria locale. Dopo una sconfitta incredibile, maturata durante le celebrazioni dei 130 anni del club, alcuni ultras del Losanna tentano di irrompere negli spogliatoi: un epilogo tesissimo per i padroni di casa.