Zaniolo assente non giustificato a Udine, l'appello di Davis: "Tutti lo amiamo, la squadra sarebbe più forte con lui"

Come già visto nella mezza stagione passata alla Fiorentina, Zaniolo si trova al centro dell'ennesima situazione complicata della sua carriera: dopo una stagione ‘del rilancio’ a Udine, adesso non si sta presentando da giorni agli allenamenti, per motivi presumibilmente di mercato.

La richiesta di Davis

L'ambiente friulano è in subbuglio, e l'attaccante dell'Udinese Keinan Davis ha rivolto all'ex viola alcune parole per convincerlo a tornare sui suoi passi: “Nico è un giocatore molto forte, ovviamente lo avremmo voluto con noi adesso. Tutti lo amiamo ma la squadra è forte e molti giocatori dello scorso anno sono ancora qui. Con Nico lo sarebbe ancora di più: speriamo di rivederlo presto”.

Aria di cambiamento

Richiesta complicata, però: su di lui ci sarebbero Milan, Juventus e Bologna, pronte a dare una chance a Zaniolo dopo una stagione che, in Friuli, lo ha visto raccogliere 6 gol e 7 assist in 34 presenze.