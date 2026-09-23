Juventus, emergenza portieri: accordo sempre più vicino con un ex Fiorentina

A nove anni di distanza dall'addio, la Juventus torna su un portiere svincolato passato anche dalla Fiorentina e, riporta Sky, l'affare si chiuderà nelle prossime ore.

Guarda chi si rivede

Dopo la notizia della lesione del crociato occorsa a Grabara, portiere che la Juventus aveva preso in prestito dal Wolfsburg, i bianconeri si sono dovuti tuffare in emergenza sul mercato degli svincolati per trovare un sostituto. La scelta sembra essere ricaduta su Norberto Neto, portiere brasiliano in forze alla Fiorentina tra il 2011 e il 2015, che lasciò a fine contratto proprio per trasferirsi alla Juventus, rimanendo due anni a Torino e collezionando 22 presenze.

Battute finali

Ventisei partite nelle ultime due stagioni, divise tra Bournemouth, Arsenal - ha una sola presenza coi Gunners - e Botafogo, ma attualmente svincolato, il 37enne Neto sarà con ogni probabilità il portiere di riserva di Vicario per la Juventus.