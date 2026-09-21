La Juventus cerca urgentemente un nuovo vice Vicario: pronto al ritorno in Italia un ex Fiorentina?

Alla vigilia della partita contro l'Atalanta, il secondo portiere della Juventus Grabara si è gravemente infortunato al crociato e sarà costretto allo stop per diversi mesi.

Ritorno in Italia?

I bianconeri cercano così un nuovo vice Vicario. La scelta sarebbe ricaduta sull'ex Fiorentina e Juventus Neto, che potrebbe tornare a Torino da svincolato dopo l'ultima esperienza al Botafogo.

Cosa manca?

Come riferisce Sky Sport, manca ancora l'offerta ufficiale per l'ex viola, che potrebbe tornare a Torino dopo l'avventura finita nel 2017.